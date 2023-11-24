На отапливающие улицу трубы пожаловались в городе бумажников Карелии

Жители Сегежи показали уличные трубы без изоляции.
Житель Сегежи зафиксировал на фото оголенные трубы и выложил снимки в сеть. Кадры появлись в паблике «Сегежа online…».
«Трубы на Антикайнена, 12А улицу топят — не обшиты ватой. Третий год ничего не делают!» — пожаловался в сети автор снимков.
Под постом развернулось обсуждение темы.
Пользователи сети разделились на тех, кто смеялся, кто ругался и кто без эмоций комментировал ситуацию.
«Зато молодежи так нравится на них сидеть, как голуби, и с музыкой», — написала горожанка.
«А зачем обшивать и закрывать эти трубы, если все потери тепла оплачивает население?» — ответила друга сегежанка.
«…Их закапывать надо, пусть прокладывают трубы в земле», — дала совет пользователь сети.
«Были изолированы, дак ведь все ободрали», — рассказала еще одна жительница города бумажников.
«Поставьте камеру и увидите злопыхателей», — прозвучало в сети предложение.
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