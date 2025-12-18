На открытие катка в Питкяранте приедет легендарный хоккеист Владислав Третьяк

Владислав Третьяк по прозвищу «Русская стена» приедет в Питкяранту на открытие ледовой спортивной площадки.
В Питкяранте готовится к открытию каток на улице Рудакова. Надежно установлены и закреплены борта, сообщается в официальной группе округа в ВК. Монтируются раздевалки для спортсменов. На площадке будет освещение, современное электронное табло и звуковое оборудование.
— Мы готовим площадку к круглогодичному использованию. Уже летом здесь появится мягкое покрытие для игры в баскетбол и будут установлены баскетбольные кольца, — говорится в сообщении.
20 декабря пройдет открытие катка. Звёздный гость церемонии — известный во всем мире вратарь Владислав Третьяк. Напомним, он в чемпионате СССР сыграл 482 матча, на чемпионатах мира и Олимпийских играх — 117 игр. 5 раз признавался лучшим хоккеистом СССР, трижды лучшим хоккеистом Европы, четырежды лучшим вратарем мировых первенств.
Начало церемонии открытия катка в 11:45. Напомним, на реализацию проекта не было потрачено ни копейки из местного бюджета. Все затраты взял на себя фонд «Суворов». Размер ледового поля: 56 на 26 метров.
