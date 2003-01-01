На озере Пяозеро в Карелии нашли тело утонувшего мужчины

Как сообщили «Столице на Онего», личность погибшего мужчины на озере Пяозеро в Лоухском районе пока не установлена.

В Лоухском районе на озере Пяозеро спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины. Как сообщает Госкомитет Карелии по безопасности, заявка на поиск пропавшего человека поступила 14 октября от полиции Лоухского района.

На следующий день к поискам подключились спасатели Кемского поисково-спасательного отряда. Поисковые работы велись в проливе Кескисалма у Кестеньгского сельского поселения. Тело погибшего было обнаружили и передали правоохранительным органам для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как стало известно «Столице на Онего», на данный момент полиция устанавливает личность — неизвестно, того ли пропавшего нашли.

