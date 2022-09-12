На озере в Карелии нашли перевернутую лодку пропавшего рыбака, его самого ищут

Очередной рыбак пропал на озере Сямозеро.

Идет сбор добровольцев на поиск Александра Николаевича Б., 1956 года рождения. Информацию об этом передали в паблике «Питкяранта. ДПО „Длинный Берег“».

Мужчина 6 сентября ушел на рыбалку из поселка Эссойла на Сямозеро и не вернулся. На следующий день на побережье Сямозера была обнаружена его перевернувшаяся лодка.

В поисковом отряде организуется сбор добровольцев для розыска пропавшего пенсионера.