На озере в Карелии нашли перевернутую лодку пропавшего рыбака, его самого ищут

Очередной рыбак пропал на озере Сямозеро.
Идет сбор добровольцев на поиск Александра Николаевича Б., 1956 года рождения. Информацию об этом передали в паблике «Питкяранта. ДПО „Длинный Берег“».
Мужчина 6 сентября ушел на рыбалку из поселка Эссойла на Сямозеро и не вернулся. На следующий день на побережье Сямозера была обнаружена его перевернувшаяся лодка.
В поисковом отряде организуется сбор добровольцев для розыска пропавшего пенсионера.
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