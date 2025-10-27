На озере в Карелии опробовали «подводный радар» для изучения ихтиофауны

Карельские ученые провели успешные испытания инновационного гидроакустического комплекса для изучения пресноводных экосистем.
Испытания прошли в ходе летней экспедиции ученых из Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук (КарНЦ РАН) на озеро Сямозеро Пряжинского района. Апробация передовой технологии, проведенная специалистами лаборатории экологии рыб и водных беспозвоночных, открывает новую страницу в исследовании и сохранении пресноводных экосистем Карелии и России, считают ученые.
Как пояснили в РАН, в отличие от традиционных методов, требующих непосредственного вылова рыбы (так называемый научный лов), новый комплекс работает по принципу «подводного радара» (эхолота). Он состоит из погруженного в воду излучателя, который генерирует акустические сигналы, и приемной системы, установленной на борту судна. Во время движения по заданному маршруту прибор посылает звуковые импульсы, а затем улавливает отраженные от объектов и дна сигналы. Специализированное программное обеспечение в реальном времени преобразует эти данные в визуализацию, предоставляя ученым информацию о наличии, плотности и размерах рыб, а также о точном рельефе дна (батиметрии).
— Ключевым преимуществом технологии является ее оперативность и неинвазивность, — подчеркивает доктор биологических наук, директор Института биологии КарНЦ РАН Николай Ильмаст. — Для проведения традиционного научного лова необходимо получать разрешения и квоты для каждого конкретного водоема, что связано со значительными организационными и временными затратами. Гидроакустика же позволяет нам проводить масштабные съемки в сжатые сроки, в разные сезоны, практически в режиме «реального времени», не нанося ущерба популяциям.
Разработчик данного гидроакустического программно-технического комплекса — предприятие ООО «Промысловая гидроакустика» из Петрозаводска. Комплексы, разрабатываемые этим предприятием, уже несколько лет используются в разных уголках страны.
Карельские ученые разрабатывают приборы для использования в науке и промышленности.