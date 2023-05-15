На оживленной магистрали самого населенного района Петрозаводска изменилась схема движения

В администрации карельской столицы напомнили об изменении схемы движения на Лесном проспекте.
Как напомнили в мэрии Петрозаводска, с сегодняшнего дня изменилась схема движения автомобилей на Лесном проспекте.
Для водителей, следующих от «Лотос-Плаза», запрещен поворот налево в сторону перинатального центра на Сыктывкарской улице.
Кроме того, от указанного разворота до улицы Древлянка запрещена остановка по нечетной стороне Лесного проспекта.
По информации мэрии, изменения вводятся для снижения аварийности.
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