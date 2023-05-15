На оживленной магистрали самого населенного района Петрозаводска изменилась схема движения

В администрации карельской столицы напомнили об изменении схемы движения на Лесном проспекте.

Как напомнили в мэрии Петрозаводска, с сегодняшнего дня изменилась схема движения автомобилей на Лесном проспекте.

Для водителей, следующих от «Лотос-Плаза», запрещен поворот налево в сторону перинатального центра на Сыктывкарской улице.

Кроме того, от указанного разворота до улицы Древлянка запрещена остановка по нечетной стороне Лесного проспекта.

По информации мэрии, изменения вводятся для снижения аварийности.