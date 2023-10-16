На оживленной магистрали в Петрозаводске сбили пешехода

фото: Скриншот видео из паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Человек пострадал в аварии на Лососинском шоссе.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото последствия аварии с участием пешехода, произошедшей во вторник, 17 октября. На Лососинском шоссе легковой автомобиль сбил пешехода.

Пострадавший пересекал улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль, выезжавший на Лососинское шоссе с площади Древлянское кольцо в сторону Древлянки.

Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо» и был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На месте аварии работали автомобили «Скорой помощи» и ДПС. Подробности инцидента и характер травм пешехода уточняются.