На оживленной магистрали в Петрозаводске сбили велосипедиста

Человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Авария произошла на улице Ровио в петрозаводском районе Кукковка в среду, 27 сентября, в 8.04. Инцидент попал на камеры наблюдения компании «Ситилинк».
Улицу Ровио, очень широкую в районе дома № 19, велосипедист пересекал по нерегулируемому пешеходному переходу, спешившись. Что не спасло его от попадания под колеса автомобиля. Пешехода сбила машина, двигавшаяся со стороны Комсомольского проспекта.
После аварии к велосипедисту подбежали очевидцы аварии, а также сам водитель сбившей его машины, и помогли ему подняться и покинуть проезжую часть.
Подробности аварии уточняются.
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