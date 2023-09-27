На оживленной магистрали в Петрозаводске сбили велосипедиста

Человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Авария произошла на улице Ровио в петрозаводском районе Кукковка в среду, 27 сентября, в 8.04. Инцидент попал на камеры наблюдения компании «Ситилинк».

Улицу Ровио, очень широкую в районе дома № 19, велосипедист пересекал по нерегулируемому пешеходному переходу, спешившись. Что не спасло его от попадания под колеса автомобиля. Пешехода сбила машина, двигавшаяся со стороны Комсомольского проспекта.

После аварии к велосипедисту подбежали очевидцы аварии, а также сам водитель сбившей его машины, и помогли ему подняться и покинуть проезжую часть.

Подробности аварии уточняются.