На оживленном перекрестке в Петрозаводске столкнулись автомобили

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили об аварии на Лососинском шоссе.
По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 20 декабря в 14.29 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе произошло ДТП.
Автомобиль Isuzu под управлением 20-летнего водителя столкнулся с автомобилем Kia.
В результате аварии 52-летняя водитель Kia получила травмы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание