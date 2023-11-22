На оживленной улице в Петрозаводске убрали пешеходный переход

В карельской столице недалеко от центра демонтировали нерегулируемый пешеходный переход.

Об изменении в организации движения в Петрозаводске рассказали в городской Госавтоинспекции.





На Древлянской набережной демонтировали нерегулируемый пешеходный переход - он не отвечал нормативным требованиям. Там отсутствовало освещение, не было тротуара по нечетной стороне и заниженного бордюрного камня.

В ГИБДД просят пешеходов быть внимательными при переходе дороги и руководствоваться правилами дорожного движения.

Ранее мы сообщали о демонтаже пешеходного перехода на улице Профсоюзов в Петрозаводске.