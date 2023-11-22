На оживленной улице в Петрозаводске убрали пешеходный переход

В карельской столице недалеко от центра демонтировали нерегулируемый пешеходный переход.
Об изменении в организации движения в Петрозаводске рассказали в городской Госавтоинспекции.
На Древлянской набережной демонтировали нерегулируемый пешеходный переход - он не отвечал нормативным требованиям. Там отсутствовало освещение, не было тротуара по нечетной стороне и заниженного бордюрного камня.
В ГИБДД просят пешеходов быть внимательными при переходе дороги и руководствоваться правилами дорожного движения.
Ранее мы сообщали о демонтаже пешеходного перехода на улице Профсоюзов в Петрозаводске.
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