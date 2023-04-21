На оживленном проспекте в центре Петрозаводска появился новый пешеходный переход (ФОТО)

На проспекте Невского оборудован нерегулируемый пешеходный переход.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, на проспекте Александра Невского, в районе пересечения с улицей Толстого, обустроен нерегулируемый пешеходный переход.
На новом переходе установлены дорожные знаки, нанесена разметка. В ГИБДД призвали водителей быть внимательными при проезде этого участка дороги.
Ранее в администрации Петрозаводска сообщили, что на нескольких улицах города появятся новые пешеходные переходы.
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