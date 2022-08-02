На памятнике Герою Советского Союза в Петрозаводске исправили грамматическую ошибку

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на памятнике Герою Советского Союза Анне Лисицыной исправили досадную ошибку.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на памятнике Герою Советского Союза Анне Лисицыной исправили досадную ошибку. За что спасибо архитектору Александру Киму.

Отметим, что памятник Анне Лисицыной, где в фамилии партизанки вместо буквы «ы» была написана «и», простоял в Петрозаводске несколько десятилетий.

В 2015 году в администрацию Петрозаводска даже обращались горожане с просьбой исправить орфографическую ошибку, но комиссия по культурно-историческому наследию сочла нецелесообразным вмешиваться в грамматику на монументе, поскольку это потребует реконструкции всего памятника и дополнительных бюджетных расходов.

Журналист Валерий Поташов в статье «Память с грамматическими ошибками» также упоминал о «безграмотном» памятнике. При этом отметив, что некоторые историки и краеведы утверждают, что фамилию Героя Советского Союза Анны Лисицыной правильнее писать через «и», поскольку так она была указана в архивных документах.

«Но тогда, как минимум, необходимо поменять все домовые таблички на улице, где установлен памятник героической партизанке, чтобы это не выглядело грамматическим абсурдом», — написал Поташов.

Ранее сообщалось, что на стеле воинской славы Петрозаводска также есть ошибки, которые не спешат исправлять.