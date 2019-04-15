На парламентских выборах в Финляндии впервые за 20 лет победили социал-демократы

"Истинные финны" оказались второй по представительству парламентской партией соседней страны.

В минувшее воскресенье Финляндия выбрала новый парламент. Явка избирателей на участки для голосования оказалась традиционно высокой – почти 73%. В Карелии такой политической активности не наблюдалось в последние десятилетия ни на одних выборах, но гражданам соседней страны было из кого и из чего выбирать.

В голосовании 14 апреля участвовали около двух десятков партий, в том числе – восемь новых, однако основная борьба развернулась между социал-демократами, популистами из "Истинных финнов" и правоцентристами из "Национальной коалиции". И хотя лидерами очередного политического марафона стали социал-демократы, получившие 17,7% голосов избирателей, самого существенного успеха на этих выборах добились "истинные финны", впервые занявшие второе место и уступившие победителю всего 0,2% голосов.

Особого интереса российских политиков и федеральных СМИ к парламентским выборам в Финляндии в этом году не наблюдалось. Это объясняется, прежде всего, ажиотажем вокруг борьбы за президентское кресло на Украине, которое имеет для Кремля куда большее политическое значение, чем распределение депутатских мест в финском парламенте. К тому же, среди нынешних финских политиков нет ни одного, кого можно было бы назвать "пророссийски настроенным" – в такой ситуации ставить Москве в Финляндии попросту не на кого, и не на что.

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