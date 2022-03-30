На Пасху в Карелии немного потеплеет

Синоптики ожидают в воскресенье, 24 апреля на территории Карелии от 7 до 12 градусов тепла.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 24 апреля будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 0…-5ºС, местами до -10ºС, днем +7…+12ºС.