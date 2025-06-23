На перегоне Шуйская-Лучевое отремонтировали 7,6 км железнодорожного пути

Железнодорожники завершили ремонт участка пути между станциями Шуйская и Лучевой в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Работы включали замену рельсов, шпал и щебня, а также выравнивание пути. Для ремонта использовали специальную технику: укладочные краны, машины для засыпки щебня и оборудования для выравнивания пути.

Работы повысили безопасность движения поездов на участке.