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На переход к обязательному ЕГЭ по истории уйдет не меньше двух лет

Новости. Общество
15:00, 07 Июля 2025
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Минпросвещения России назвало примерные сроки появления истории в списке обязательных предметов для ЕГЭ.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, когда может появиться обязательный ЕГЭ по истории, пишет Российская газета. Инициативу введения такого экзамена для абитуриентов гуманитарных направлений вузов уже поддержал президент Владимир Путин.

«Это давно назревший вопрос, история — важнейший мировоззренческий предмет, — подчеркнул Сергей Кравцов. — Мы поддерживаем эту инициативу и уже обсуждаем варианты вместе с учителями и экспертами Минобрнауки».

Инициатива введения обязательного ЕГЭ по истории оправданна, считает кандидат исторических наук, директор «Центра образования № 7 им. Дунина-Горкавича А.А» города Ханты-Мансийска Ксения Букренева.

«История — не просто академическая дисциплина, а фундамент формирования патриотизма и критического мышления. В условиях, когда историческое сознание становится объектом внешнего давления, когда-то тут, то там пытаются нашу историю исказить и переписать, роль системного исторического образования возрастает. Обязательная сдача истории должна вернуть этому предмету статус ключевого в гуманитарном блоке», — подчеркнула Ксения Букренева.

При этом она добавила, что уровень исторической подготовки у большинства нынешних выпускников фрагментарный. Дети чаще запоминают даты и термины, чем понимают причинно-следственные связи, контекст или смысл исторических процессов.

По ее словам, необходимо усиливать задания на интерпретацию, письменную речь, работу с текстами и картами. Одновременно потребуется и серьезная поддержка учителей.

По словам министр просвещения, чтобы подготовить обязательный ЕГЭ по истории, нужно время, не меньше двух учебных лет. Сейчас чиновники обсуждают, с какого года утвердить новый экзамен. В ведомстве напомнили, что с будущего учебного года обществознание в школах будут преподавать только с 9 по 11 классы.

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