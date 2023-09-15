На переходе, где насмерть сбили юношу в Петрозаводске, вновь произошло ДТП

Автомобиль резко остановился перед пешеходом на Первомайском проспекте.

Видео новой аварии, зафиксированное на камеру наблюдения компании «Ситилинк», появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент случился в субботу, 16 сентября, в 17.50 на нерегулируемом пешеходом переходе в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Разина.

Судя по видео, внедорожник остановился перед «зеброй», пропуская находящегося на проезжей части пешехода, и в это время в него сзади врезалась легковушка.

Информации о пострадавших не поступало, автомобили получили механические повреждения.

Ранее в больнице скончался молодой человек, сбитый на этом переходе.