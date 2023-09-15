На переходе, где насмерть сбили юношу в Петрозаводске, вновь произошло ДТП

Автомобиль резко остановился перед пешеходом на Первомайском проспекте.
Видео новой аварии, зафиксированное на камеру наблюдения компании «Ситилинк», появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Инцидент случился в субботу, 16 сентября, в 17.50 на нерегулируемом пешеходом переходе в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Разина.
Судя по видео, внедорожник остановился перед «зеброй», пропуская находящегося на проезжей части пешехода, и в это время в него сзади врезалась легковушка.
Информации о пострадавших не поступало, автомобили получили механические повреждения.
Ранее в больнице скончался молодой человек, сбитый на этом переходе.
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