На переходе в Петрозаводске, где сегодня сбили школьницу, срочно расчистили сугроб (ВИДЕО)

Трактор оперативно расчистил высокий сугроб, находившийся возле перехода, где сегодня был сбит ребенок.

Камера видеонаблюдения компании «Ситилинк» запечатлела происходившее на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Мурманская в Петрозаводске, где сегодня утром был сбит ребенок.

Судя по видео, буквально через час после случившегося на место ДТП подъехал трактор, который оперативно убрал высокий сугроб. Куча снега, находившаяся возле перехода, исчезла буквально за 25 минут. Заодно были расчищены сугробы с другой стороны дороги.

Напомним, жуткая авария с участием ребенка произошла сегодня, 10 марта, в Петрозаводске на улице Мурманской. В 8.29 утра легковой автомобиль Citroën сбил девочку 2010 года рождения. От сильного удара школьницу отбросило на несколько метров. На место прибыла карета Скорой помощи, доставившая пострадавшего ребенка в больницу.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии, девочка в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации ДРБ в Петрозаводске.