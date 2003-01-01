На перекрестке Лыжной и Балтийской улиц в Петрозаводске разрешат движение прямо

С 23 декабря в Петрозаводске вводятся изменения в организации дорожного движения.

Нововведения призваны повысить безопасность на дорогах.

Первое изменение касается перекрестка Лыжной и Балтийской улиц. Теперь по направлению к улице Ровио с крайней правой полосы можно будет двигаться не только направо, но и прямо.

Второе изменение связано с запретом проезда для большегрузных автомобилей. С 23 декабря грузовикам будет запрещено движение на участке Университетской улицы — от Древлянского шоссе до Математического проезда. Ограничение будет действовать в дневное время с 7:00 до 19:00.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать новые правила, ориентируясь на установленные дорожные знаки.