В Петрозаводске на перекрестке Октябрьского проспекта и Московской запретили повороты налево

Теперь движение с Октябрьского проспекта возможно только прямо и направо.

В Петрозаводске изменилась организация дорожного движения на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московской. Теперь здесь запрещены повороты налево с Октябрьского проспекта, о чем сообющили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

На перекрестке установлены новые дорожные знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам». Согласно новой схеме, движение по Октябрьскому проспекту возможно только прямо и направо.

Госавтоинспекция Петрозаводска рекомендует водителям внимательнее проезжать данный участок дороги и соблюдать установленные правила дорожного движения.