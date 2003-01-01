На перекрёстке рядом с Лобановским мостом в Петрозаводске изменилась организация движения

Об изменениях сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петрозаводску.

На проспекте Александра Невского на пересечении с улицей Маршала Мерецкова (по направлению к Комсомольскому проспекту) с крайней левой полосы можно двигаться налево, со средней полосы — прямо и с крайней правой — направо.

Изменения связаны с открытием Лобановского моста, движение по которому запустят уже завтра. Водителей призвали быть внимательными и следить за знаками.

Напомним, торжественное открытие нового моста пройдёт в 14 часов. Его приурочат ко Дню работников дорожного хозяйства.

Мост построен он по индивидуальному проекту. Пролетное строение сделано в виде арок, они хорошо видны вечером, благодаря архитектурной подсветке на консольных участках. Перила представляют собой ажурный металл с отсылкой к карельским орнаментам. Мост будет в полтора раза шире прежнего: 4 полосы, троллейбусное движение, тротуары шириной 3 метра, велодорожки. Открытие моста и начало движения по нему приурочено ко Дню работника дорожного хозяйства.