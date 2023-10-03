На перекрестке улиц Кирова и Титова в Петрозаводске будет восстановлена ливневая канализация

Специалисты устраняют последствия ливневых дождей в городе – чистят дренажные колодцы, откачивают воду из больших луж и промывают коллекторы.

Из-за сильного ливня в Петрозаводске перекресток улиц Кирова и Титова стоит в воде. Врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала, что «Служба заказчика» уже заключила контракт на восстановление в этом месте ливневой канализации.

«В ближайшее время подрядчик обустроит дождеприемные колодцы, проложит трубу и подсоединит ее к магистральной сети на проспекте Карла Маркса. По контракту работы должны завершиться до конца ноября. После их окончания подрядчик должен будет восстановить благоустройство», - написала Инна Колыхматова в соцсетях.

Сегодня специалисты «Службы заказчика» устраняют последствия ливневых дождей в городе – чистят дренажные колодцы, откачивают воду из больших луж, промывают коллекторы, помогают управляющим компаниям и ТСЖ.