На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

В Петрозаводске изменилась схема дорожного движения на двух перекрестках Октябрьского проспекта.

Изменения затронули пересечения с улицами Мурманской и Московской. Об этом сообщили в ГАИ карельской столицы.

На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманской установили дополнительные секции светофоров для левого поворота. Теперь для поворота налево водителям нужно занимать крайнюю левую полосу. Также перед перекрестком появились знаки «Направление движения по полосам».

На перекрестке с Московской улицей полностью запретили поворот налево. Движение по Октябрьскому проспекту на этом участке возможно только прямо и направо. Здесь также установлены знаки, показывающие разрешенные направления движения.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей быть внимательными при проезде этих перекрестков и соблюдать новые правила.