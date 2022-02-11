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На перекрестке в центре Петрозаводска просел грунт и образовались большие выбоины (ФОТО)

Новости. Общество
15:51, 16 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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ЕДДС Петрозаводска предупреждает водителей, что на перекрестке ул. Ровио – ул. Лыжная на проезжей части в месте разрытия образовались провалы.

В паблике ЕДДС Петрозаводска сегодня утром появилось сообщение для водителей, которых предупредили, что на перекрестке ул. Ровио – ул. Лыжная, со стороны пр. Карельский, на проезжей части образовались большие выбоины и просел грунт.

Провалы образовались на проезжей части в том месте, где прокладывали коммуникации к новостройкам и оставили участок разрытия незаасфальтированным.

Днем подрядчик выезжал на место, где просел грунт, и засыпал все каменной крошкой, которая разлетается при каждом проезде автомобилей.

Возможно, провалы к вечеру вновь вернутся на проезжую часть перекрестка ул. Ровио – ул. Лыжная. Будьте осторожны.

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