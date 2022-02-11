На перекрестке в центре Петрозаводска просел грунт и образовались большие выбоины (ФОТО)

ЕДДС Петрозаводска предупреждает водителей, что на перекрестке ул. Ровио – ул. Лыжная на проезжей части в месте разрытия образовались провалы.

В паблике ЕДДС Петрозаводска сегодня утром появилось сообщение для водителей, которых предупредили, что на перекрестке ул. Ровио – ул. Лыжная, со стороны пр. Карельский, на проезжей части образовались большие выбоины и просел грунт.

Провалы образовались на проезжей части в том месте, где прокладывали коммуникации к новостройкам и оставили участок разрытия незаасфальтированным.

Днем подрядчик выезжал на место, где просел грунт, и засыпал все каменной крошкой, которая разлетается при каждом проезде автомобилей.

Возможно, провалы к вечеру вновь вернутся на проезжую часть перекрестка ул. Ровио – ул. Лыжная. Будьте осторожны.