На Перевалке сгорела иномарка

На улице Суворова ночью сгорел Nissan, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В ночь на 7 мая в 2.01 на ул. Суворова, у д. 14 произошел пожар в автомобиле Nissan.

В результате поврежден моторный отсек и передние крылья автомобиля Nissan на общей площади 2,5 кв.м. Причина: аварийный режим работы электрооборудования.

Ущерб устанавливается.