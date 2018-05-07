На Перевалке сгорела иномарка

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На улице Суворова ночью сгорел Nissan, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В ночь на 7 мая в 2.01 на ул. Суворова, у д. 14 произошел пожар в автомобиле Nissan.
В результате поврежден моторный отсек и передние крылья автомобиля Nissan на общей площади 2,5 кв.м. Причина: аварийный режим работы электрооборудования.
Ущерб устанавливается.
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