На Перевалке спилят торчащую из асфальта арматуру

В Петрозаводске демонтируют опасный для пешеходов объект.

На улице Чапаева в Петрозаводске спилят торчащую из пешеходной дорожки арматуру, сообщили в администрации карельской столицы.

Демонтировать опасный объект предложили активные студенты Карельского филиала РАНХиГС.

— На Перевалке разговор с жителями также зашёл о ремонте тротуаров, обустройстве подходов к железнодорожному вокзалу, ремонте детских площадок и развитии транспортной инфраструктуры, — добавили в мэрии.

Ранее мы писали, что на улицах Сиреневой и Учительской в Петрозаводске начались работы по обустройству дороги с тротуаром. Подрядчик планирует установить бордюрный камень и подготовить основание под укладку асфальта на проезжей части.