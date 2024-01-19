На Перевалке в Петрозаводске изменится схема дорожного движения

Ограничения введут с 9 февраля для заезда длинномерной техники на стройплощадку.

В Петрозаводске с 9 февраля изменится схема дорожного движения, сообщили в паблике городской администрации. На отрезке Мичуринской улицы запретят стоянку и остановку.

Ограничения будут действовать по четной стороне вблизи строящегося дома №34. Как рассказали в источнике, изменения связаны с организацией заезда длинномерной техники на стройплощадку.



Администрация Петрозаводска призвала участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.