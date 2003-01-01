На Перевалке в Петрозаводске микроавтобус на скорости врезался в иномарку

ДТП произошло не пересечении улиц Ватутина и Мичуринской.
Сегодня днём на пересечении улиц Ватутина и Мичуринской в Петрозаводске микроавтобус на скорости врезался в легковой автомобиль. Произошедшее запечатлели городские камеры видеонаблюдения.
Водитель крупногабаритного транспортного средства, двигаясь по прямой, не успел затормозить и столкнулся с выезжающей из-за поворота иномаркой.
— В настоящее время информация о пострадавших отсутствует, — сообщила «Столице на Онего» пресс-секретарь ГАИ карельской столицы Любовь Кравченко.
Ранее на Древлянском кольце в Петрозаводске произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Водитель кроссовера, нарушая ПДД, пытался совершить съезд с кругового движения и врезался в идущую по крайней полосе маршрутку.