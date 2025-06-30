На пешеходном переходе в Петрозаводске сбили велосипедиста

Инцидент произошёл в районе ЖК «Каскад» на Древлянке.

Сегодня в 15:38 на улице Попова в Петрозаводске автомобиль сбил велосипедиста. ДТП зафиксировали городские камеры. По предварительным данным, столкновение произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавший пересекал проезжую часть, не слезая с транспортного средства. Водитель Honda Accord, в свою очередь, не затормозил, подъезжая к переходу, несмотря на то, что впереди находилось несколько пешеходов. После аварии водитель иномарки вышел на дорогу и оказал велосипедисту необходимую помощь.

— Сообщение о ДТП поступило к нам в 15:44, — рассказали «Столице на Онего» в Госавтоинспекции карельской столицы.

На данный момент на месте работают сотрудники ведомства. О состоянии потсрадавшего ничего не известно.