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На Петрозаводск обрушился снегопад

Новости. Погода
15:21, 19 Октября 2023
фото: "Столица на Онего"

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Столица Карелии оказалась во власти стихии.

Читатель «Столицы на Онего» запечатлел снегопад, обрушившийся на город сегодня, 19 октября.

Снежная туча наползла на город со стороны Онежского озера и захватила улицы и площади карельской столицы. Резко снизилась видимость, упала температура.

Ранее в Гидрометцентре Карелии предупреждали о приходе холодов в конце нынешней недели.

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