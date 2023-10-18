На Петрозаводск обрушился снегопад

Столица Карелии оказалась во власти стихии.
Читатель «Столицы на Онего» запечатлел снегопад, обрушившийся на город сегодня, 19 октября.
Снежная туча наползла на город со стороны Онежского озера и захватила улицы и площади карельской столицы. Резко снизилась видимость, упала температура.
Ранее в Гидрометцентре Карелии предупреждали о приходе холодов в конце нынешней недели.
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