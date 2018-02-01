На "Петрозаводскмаше" могут делать фонари и урны для города

Продукция завода уже украшает Сочи и Москву.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и ее заместитель Юлия Мизинкова посетили ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш". Директор предприятия Вадим Тряпичкин провел экскурсию по литейному цеху и механо-обрабатывающему производству, а также рассказал о работе завода и планах по его развитию.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества предприятия с администрацией Петрозаводска. В частности, завод может изготавливать опоры для фонарей, скамейки, ограждения, урны, информационные стенды, остановочные комплексы, решетки для балконов и другие объекты благоустройства.

Ирина Мирошник предложила обсудить возможное сотрудничество в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", а также в преддверии празднования 100-летия Республики Карелия. Возможны варианты появления литых объектов в рамках благотворительности и в рекламных целях.

- Мы готовы разработать для города несколько вариантов дизайна, изготовить за свой счет оснастку и какое-то количество опор поставить в качестве спонсорской и рекламной помощи, чтобы это привлекало внимание горожан и гостей города, - сказал Вадим Тряпичкин.

Литейный завод "Петрозаводскмаш" производит единичные и серийные отливки практически из всех марок чугуна с пластинчатым и шаровидным графитом, специального чугуна для металлургических изложниц, легированного чугуна с высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью, немагнитного и жаростойкого чугуна. В настоящее время на предприятии работает 350 человек. Продукция нашего Литейного завода украшает Сочи, Москву и другие города страны. Так, например, в столичном парке им. Горького установлены скамейки и центральные ворота, отлитые в столице Карелии.