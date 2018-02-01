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Новости. Общество
13:42, 01 Февраля 2018

На "Петрозаводскмаше" могут делать фонари и урны для города

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Продукция завода уже украшает Сочи и Москву.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и ее заместитель Юлия Мизинкова посетили ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш". Директор предприятия Вадим Тряпичкин провел экскурсию по литейному цеху и механо-обрабатывающему производству, а также рассказал о работе завода и планах по его развитию.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества предприятия с администрацией Петрозаводска. В частности, завод может изготавливать опоры для фонарей, скамейки, ограждения, урны, информационные стенды, остановочные комплексы, решетки для балконов и другие объекты благоустройства.

Ирина Мирошник предложила обсудить возможное сотрудничество в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", а также в преддверии празднования 100-летия Республики Карелия. Возможны варианты появления литых объектов в рамках благотворительности и в рекламных целях.

- Мы готовы разработать для города несколько вариантов дизайна, изготовить за свой счет оснастку и какое-то количество опор поставить в качестве спонсорской и рекламной помощи, чтобы это привлекало внимание горожан и гостей города, - сказал Вадим Тряпичкин.

Литейный завод "Петрозаводскмаш" производит единичные и серийные отливки практически из всех марок чугуна с пластинчатым и шаровидным графитом, специального чугуна для металлургических изложниц, легированного чугуна с высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью, немагнитного и жаростойкого чугуна. В настоящее время на предприятии работает 350 человек. Продукция нашего Литейного завода украшает Сочи, Москву и другие города страны. Так, например, в столичном парке им. Горького установлены скамейки и центральные ворота, отлитые в столице Карелии.

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Комментарии

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кир
2018-02-01 18:36:11
Какие урны людям, старающимся запихать упаковку в фонарный столб? Или бросить в кусты.
Leopol'd
2018-02-01 16:31:51
И предприниматели, что купили по настойчивым указаниям мэрии бетонные урны, окажутся обманутыми. Как обычно.
однозначно
2018-02-01 14:50:50
Что значит несколько вариантов дизайна? Мэрией в прошлом году уже установлены формы и размеры урн, о чем имеется соответствующее распоряжение и обозначен размер штрафов в случае нарушения цвета и квадратности объекта.
Беня
2018-02-01 16:23:01
однозначно, шо однин человек понанаписал, то другой завсегда может перепонанаписать. фигня.
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