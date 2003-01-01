На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска

Жилой фонд столицы Карелии хотят подключать к теплу с 23 сентября.

Об этом чиновники сообщили сегодня, 22 сентября, на городской планерке.

— В связи с погодными условиями мы будем ходатайствовать о начале отопительного сезона для прочих потребителей, в том числе для многоквартирных домов, с завтрашнего дня, — рассказал заместитель председателя комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Илья Михачев.

Напомним, в пятницу, 18 сентября, в Петрозаводске начался отопительный сезон в социальных учреждениях — в школах, детских садах и больницах.

Ранее вице-премьер правительства Карелии рассказал, когда отопление начнут включать в республике.