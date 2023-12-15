На планерке в мэрии обсудили модернизацию системы уличного освещения в Петрозаводске

Одно из важных направлений работы мэрии стало темой очередного открытого совещания.

Сегодня, 18 декабря, в администрации карельской столицы прошло открытое планерное совещание. На нем исполняющий обязанности директора МУП «Петрозаводские энергетические системы» Виктория Асанова рассказала о модернизации системы уличного освещения, которая проходит в городе уже два года.



В 2023 году МУП ПЭС выполнило работы на 33 объектах. Специалисты протянули 18 километров воздушных сетей, проложили около 1 километра подземных кабельных линий, установили 474 опоры и 1 381 светильника. Общий объем привлеченного финансирования составил более 60 млн рублей: 32 млн по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», еще почти 30 млн — в рамках региональной субсидии.





На некоторых объектах освещение появилось впервые. Например, на Ялгубском шоссе и Университетской улице от Профессорского бульвара до Древлянского шоссе. Кроме того, благодаря нацпроекту новые мощные светильники установили на 10 объектах, в частности — на улицах Луначарского, Онежской флотилии, Судостроительной, Олонецкой и на Ключевском шоссе.



При выборе объектов администрация уделяла внимание в первую очередь подъездам к медицинским и образовательным учреждениям. Так, в этом году светлее стали маршруты к школе-интернату № 23, к школам № 2 и 34, Детской музыкально-хоровой школе и детской музыкальной школе им. Г. В. Свиридова, а также к поликлинике № 4.



«Улица Сусанина и Сыктывкарская, скверы Машиностроителей и Ключевской, улица Коммунистов и Французский бульвар — список большой. Уверена, он будет пополняться! Модернизация системы уличного освещения — одно из важных направлений работы мэрии. Ведь чем светлее Петрозаводск, тем безопаснее!», — написала на своей странице в соцсети Глава города Инна Колыхматова.