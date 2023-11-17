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На планерке в мэрии обсудили развитие Петрозаводска

Новости. Общество
14:36, 20 Ноября 2023
фото: © Администрация Петрозаводского городского округа / VK

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Затронули тему прошедших и предстоящих ремонтов здания универмага «Карелия».

Деятельность «Агентства городского развития» обсудили 20 ноября на открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска.

Как отметили в паблике мэрии, руководитель МУП рассказал о прошедших и предстоящих ремонтах здания универмага «Карелия».

С докладом перед горожанами выступил руководитель предприятия Дмитрий Романов, который рассказал о прошедших и предстоящих ремонтах универмага «Карелия». Он отметил, что два этажа в здании перепрофилированы под спортивно-оздоровительный комплекс.

Этим летом закончился первый этап капремонта фасада. На собственные средства «Агентство городского развития» привело в порядок часть здания со стороны проспекта Карла Маркса.

Подрядчик выполнил не только малярные работы, но и отремонтировал пилястры. Рабочие удалили хрупкий бетон, обработали выступающую арматуру антикоррозийными материалами, а потом – восстановили геометрию. Кроме того, со стороны проспекта улучшили герметичность окон, установили оконные отливы и парапетные крышки на пилястры.

В следующем году планируется выполнить второй этап капремонта. Он включает в себя часть фасада со стороны улицы Кирова, а также торец здания со стороны улицы Германа Титова.



Дмитрий Романов также рассказал, что в хозяйственном ведении «Агентства городского развития» есть несколько помещений, которые МУП перепрофилирует под спортивные объекты. Так, в доме № 37 по Советской улице долгое время были офисные помещения, но после проведенных работ там появились четыре зала для занятий тайским боксом.

Еще одно помещение на проспекте Ленина 1а перепрофилировали для занятий хоккеем. Здесь тренируются вратари. Сейчас МУП «Агентство городского развития» занимаются восстановлением стрелкового тира на набережной Варкауса, 5.

Напомним, конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность нового руководителя карельской столицы выбрала двух человек, один из которых станет главой Петрозаводска.

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