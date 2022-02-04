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На планерке в мэрии обсудят благоустройство парков и скверов в Петрозаводске

Новости. Общество
14:00, 06 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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На планерном совещании в понедельник власти столицы Карелии расскажут, как будут отбирать проекты благоустройства общественных территорий на 2023 год.

В понедельник, 7 февраля в большом зале администрации Петрозаводска состоится очередное открытое городское планерное совещание. Его темой станет проект «Формирование комфортной городской среды». На планерке расскажут, как будут отбирать проекты благоустройства общественных территорий на 2023 год в рамках федерального проекта. Кроме того, на планерном совещании наградят победителей конкурса новогодней иллюминации «Волшебный свет. Петрозаводск – 2022». Об этом сообщили в администрации города.

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, что сроки подачи заявок на благоустройство дворов Петрозаводска изменены.

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