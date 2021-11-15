На планерке в мэрии Петрозаводска сегодня обсудят скандальную тему строительства дороги на «Зеленой тропе»

Сегодня на городскую планерку, где будут обсуждать скандальную тему, пустят не всех, предупредил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Как написал на своей странице Владимир Любарский, в связи с тем, что по поводу строительства дороги в районе аллеи Зеленая Тропа и судьбы велодорожки поступает много вопросов, поэтому решено посвятить этой теме городскую планерку в понедельник, 27 декабря.

«Свою позицию выскажут представители министерства образования и спорта, министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи, министерства природных ресурсов и экологии. Вопрос возник на территории Петрозаводска, поэтому городская администрация возьмет на себя функцию модератора», — написал Любарский.

Глава города ожидает, что на планерку, где будут обсуждать скандальную тему строительства дороги в зеленой зоне Петрозаводска, захочет прийти много людей.

«Сразу подчеркну: действующие эпидемиологические требования никто не отменял — существуют ограничения в 50 человек при посещении мероприятий, необходимость предоставления QR-кодов, соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Это не означает, что мы не хотим кого-то пускать. Просто таковы правила», — предупредил Любарский.

Глава Петрозаводска сообщил, что готов ответить на все вопросы, даже неудобные.

Напомним, активистка велодвижения из Петрозаводска Анастасия Неровная выступила в защиту «Зеленой тропы».

О планах строительства дороги, которая затронет «Зеленую тропу», читайте подробнее тут.

Планерка продлится два часа. Трансляцию можно смотреть здесь.