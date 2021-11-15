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На планерке в мэрии Петрозаводска сегодня обсудят скандальную тему строительства дороги на «Зеленой тропе»

Новости. Общество
09:39, 27 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска; © ury-tver.livejournal.com

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Сегодня на городскую планерку, где будут обсуждать скандальную тему, пустят не всех, предупредил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Как написал на своей странице Владимир Любарский, в связи с тем, что по поводу строительства дороги в районе аллеи Зеленая Тропа и судьбы велодорожки поступает много вопросов, поэтому решено посвятить этой теме городскую планерку в понедельник, 27 декабря.

«Свою позицию выскажут представители министерства образования и спорта, министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи, министерства природных ресурсов и экологии. Вопрос возник на территории Петрозаводска, поэтому городская администрация возьмет на себя функцию модератора», — написал Любарский.

Глава города ожидает, что на планерку, где будут обсуждать скандальную тему строительства дороги в зеленой зоне Петрозаводска, захочет прийти много людей.

«Сразу подчеркну: действующие эпидемиологические требования никто не отменял — существуют ограничения в 50 человек при посещении мероприятий, необходимость предоставления QR-кодов, соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Это не означает, что мы не хотим кого-то пускать. Просто таковы правила», — предупредил Любарский.
Глава Петрозаводска сообщил, что готов ответить на все вопросы, даже неудобные.

Напомним, активистка велодвижения из Петрозаводска Анастасия Неровная выступила в защиту «Зеленой тропы».

О планах строительства дороги, которая затронет «Зеленую тропу», читайте подробнее тут.

Планерка продлится два часа. Трансляцию можно смотреть здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Житель Карелии
2021-12-27 11:22:11
Вести с полей : "Велодорожка сохраниться , но параллельно ей будет дорога" Во как удумали! "Проектировщики"((((.
Критик театральный
2021-12-27 11:21:48
Мутно всё как то!? Понятно что дело тёмное...
Житель Карелии
2021-12-27 10:23:59
типа небольшая дорога с Лесного проспекта))) . Руки прочь от Кургана!!!
Житель Карелии
2021-12-27 10:21:58
очень интересная планерка..... если примут данную концепцию , то это конец Кургану.... хотят строить гостиницу, медицинский центр... всё вырубят...
Изя
2021-12-27 10:19:34
Тролли молчат , значит криминальная тема )))) :)
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