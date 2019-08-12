На площади Кирова установят новую сцену

Конструкция появится в Петрозаводске в рамках подготовки к 100-летию республики, сообщили в администрации города.

На площади Кирова в ближайшее время начнётся монтаж новой сцены. Средства на объект выделили из регионального бюджета в рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики Карелия.

Полностью оснащенная площадка для выступлений появится взамен демонтированной старой сцены. Деревянную конструкцию, служившую ещё с советских времён, разобрали в прошлом году в связи с износом.

Теперь на её месте появится новый объект, который, как раньше, сможет принимать выступления на гуляниях петрозаводчан.