Главную новогоднюю ель Петрозаводска установят только на следующей неделе

В администрации Петрозаводска утверждают, что уже на следующей неделе специалисты начнут подготавливать площадь к Новому году.

Жители города жалуются, что в столице Карелии все еще не установили главную новогоднюю ель. И самостоятельно установили миниатюрную елочку.

В администрации Петрозаводска сказали, что сегодня состоится подписание контракта. А уже на следующей неделе специалисты начнут установку ели. Также начнут украшать площадь.

Ранее в мэрии сообщили, что новогодние символы будут смонтированы и установлены до 25 декабря.