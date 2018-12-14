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Новости. Общество
14:54, 14 Декабря 2018

Главную новогоднюю ель Петрозаводска установят только на следующей неделе

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В администрации Петрозаводска утверждают, что уже на следующей неделе специалисты начнут подготавливать площадь к Новому году.

Жители города жалуются, что в столице Карелии все еще не установили главную новогоднюю ель. И самостоятельно установили миниатюрную елочку.

В администрации Петрозаводска сказали, что сегодня состоится подписание контракта. А уже на следующей неделе специалисты начнут установку ели. Также начнут украшать площадь. 

Ранее в мэрии сообщили, что новогодние символы будут  смонтированы и установлены до 25 декабря.

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