Главную новогоднюю ель Петрозаводска установят только на следующей неделе

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В администрации Петрозаводска утверждают, что уже на следующей неделе специалисты начнут подготавливать площадь к Новому году.
Жители города жалуются, что в столице Карелии все еще не установили главную новогоднюю ель. И самостоятельно установили миниатюрную елочку.
В администрации Петрозаводска сказали, что сегодня состоится подписание контракта. А уже на следующей неделе специалисты начнут установку ели. Также начнут украшать площадь.
Ранее в мэрии сообщили, что новогодние символы будут смонтированы и установлены до 25 декабря.
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