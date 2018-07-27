На площади Кирова в Петрозаводске появится новое освещение

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Замена осветительного оборудования на площади Кирова будет вестись в эти выходные дни.
Сотрудники МУП "Петрозаводские энергетические системы" 28 и 29 июля будут производить замену приборов уличного освещения на площади Кирова. Вместо имеющихся сейчас светильников предусмотрена установка более мощных, обеспечивающих наиболее комфортный уровень освещенности территории.
В связи с производством работ и применением специализированной техники, а также перемещением уборочной спецтехники ООО "ТехРент", движение по площади в этот период будет ограничено.
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