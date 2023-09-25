На площади в Петрозаводске появится тигр, ель и красная гранитная плитка

В мэрии рассказали о планах по благоустройству одной из городских территорий.

Скульптура тигра появится на Почтовой площади в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе городской администрации 25 сентября.

В планах по благоустройству общественной территории — облицовка площади гранитной плиткой от карельского производителя с вкраплениями красно-розовых оттенков.

«Камень добыт в Лоухском районе. Цветовая гамма покрытия подобрана с учетом окружающих зданий и скульптуры тигра, которую планируют здесь установить. Также в центре Почтовой площади посадят ель, которую будут украшать в канун новогодних праздников», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас продолжают модернизировать инженерные сети и устанавливать бордюры.