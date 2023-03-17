На площади в центре Петрозаводска закрывается каток

Мобильный каток на площади Кирова завершает свою работу.

Как сообщили в Центре спортивной подготовки, в понедельник, 20 марта, завершит работу мобильный каток на площади Кирова в центре Петрозаводска. Это связано с завершением зимнего сезона в Карелии.

Каток устанавливается в центре города вот уже 5 лет, за это время его посетили тысячи петрозаводчан и гостей города.

Мобильный каток ежегодно устанавливается в центре столицы Карелии в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».