На ПМЭФе-2023 выступили за глобальное регулирование ИИ на пространстве ШОС и БРИКС

России есть что предложить другим странам, и сегодня мы можем лидировать в тематике искусственного интеллекта.

Крупнейший банк страны предлагает создать механизм глобального регулирования искусственного интеллекта (ИИ) на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Об этом сообщил журналистам первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Петербургского международного экономического форума.



«Сейчас в мире формируются инициативы глобального регулирования ИИ. И представители государства, и представители бизнеса и науки выдвигают предложения по созданию мировой системы регулирования. К сожалению, эти инициативы нацелены скорее на западный мир и исходят от него. России и странам ШОС, БРИКС важно сформировать свою систему регулирования ИИ. Мы могли бы начать с развития общих этических правил создания и применяя этики ИИ на пространстве наших стран и предлагаем создать глобальное регулирование ИИ на пространстве ШОС и БРИКС», — сказал он.



Ведяхин отметил, что Россия сегодня находится в авангарде стран, развивающих регулирование ИИ. «Российское правительство первым в мире утвердило концепцию развития регулирования ИИ в 2020 году. В стране создан механизм экспериментальных правовых режимов. Оптимизирован ряд административных барьеров. Очень активно развивается этика ИИ, создана национальная комиссия по этике ИИ. Регулирование можно назвать сбалансированным и оно нацелено на развитие. России есть что предложить другим странам, и она может лидировать эту тематику», — отметил первый замглавы правления.



О форуме



Петербургский международный экономический форум — крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.