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На ПМЭФе оценили эффект от внедрения искусственного интеллекта

Новости. Общество
14:22, 14 Июня 2023
фото: © пресс-служба Сбербанка

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«Сбер» оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта в 350 млрд рублей в 2023 году.

Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в «Сбере» по итогам 2023 года может достичь порядка 350 млрд рублей. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума сообщил первый зампредседателя правления Сбербанка
Александр Ведяхин.

«В этом году мы ожидаем получить порядка 350 млрд рублей эффекта от искусственного интеллекта», — сказал он, уточнив, что в прошлом году эффект от внедрения ИИ составлял 250 млрд рублей.

В 2021 году Сбербанк одним из первых в России утвердил принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта в своей экосистеме.

Петербургский международный экономический форум — крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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