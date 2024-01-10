На побережье Белого моря в Карелии прозвучат взрывы

В Беломорске проведут взрывные работы, чтобы исключить подтопление жилых домов.

Глава Беломорского муниципального округа Ирина Филиппова рассказала о ситуации, связанной с поднятием уровня воды в крупнейшей реке региона — Выга.

После наступления холодного сезона проводится постоянный мониторинг. Средством снижения уровня воды является проведение взрывных работ.

«В целях исключения подтопления частных жилых домов, хозяйственных построек, расположенных на островах Сорокский, Старчина, Новое и Старое Ковжино, улицах Северная Набережная, Ивашкина, Рыбацкая Набережная, Банковская, в адрес ГКУ РК „Карельская поисково-спасательная служба“ направлена заявка на проведение взрывных работ», — написала глава округа.

Взрывы будут проводится 12–13 января.