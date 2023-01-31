На побережье Ладожского озера в Карелии появилась охраняемая дорога (ФОТО)

Дорога находится по соседству с земельным участком, который купила фирма миллиардера Абрамовича.

Известный карельский фотограф Игорь Подгорный опубликовал в соцсетях фотографии охраняемой дороги, которая появилась на побережье Ладожского озера в Карелии, где компания влиятельного российского бизнесмена Романа Абрамовича приобрела земельный участок. Как пишет Подгорный, дорога начинается вблизи поселка Кортела и заканчивается у залива Койлахти. Въезд на нее преграждают шлагбаум и будка охраны, при этом охраняемая трасса частично проходит по территории национального парка «Ладожские шхеры».

Напомним, в 2021 году миллиардер Абрамович открыл фирму в приладожском поселке Кортела в Лахденпохском районе Карелии. По утверждению издания «Коммерсант», эта компания купила участок на берегу Ладожского озера для «строительства дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха».