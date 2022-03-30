На подъезде к аэропорту Петрозаводска была остановлена пьяная автоледи без прав

Автоинспекторы остановили женщину за рулем внедорожника — дама оказалась пьяной и без прав, сообщили в ГИБДД Карелии.
На подъезде к аэропорту «Петрозаводск» инспекторы ДПС остановили 37-летнюю автоледи на автомобиле «Нива». Оказалось, что женщина не только была без прав, но еще и нетрезва. Алкотестер показал 1.48 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам инцидент произошел 13 апреля.
В отношении нарушительницы автоинспекторы составили административные материалы.
Напомним, в минувшие выходные пьяный водитель за полчаса устроил 3 аварии в Петрозаводске.
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