На подъезде к аэропорту Петрозаводска была остановлена пьяная автоледи без прав

Автоинспекторы остановили женщину за рулем внедорожника — дама оказалась пьяной и без прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

На подъезде к аэропорту «Петрозаводск» инспекторы ДПС остановили 37-летнюю автоледи на автомобиле «Нива». Оказалось, что женщина не только была без прав, но еще и нетрезва. Алкотестер показал 1.48 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам инцидент произошел 13 апреля.

В отношении нарушительницы автоинспекторы составили административные материалы.

Напомним, в минувшие выходные пьяный водитель за полчаса устроил 3 аварии в Петрозаводске.