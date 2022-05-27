На подъезде к Петрозаводску открылось движение по четырем полосам (ФОТОФАКТ)

Полностью открылось движение по Суоярвскому шоссе — ранее проезд там возможен был лишь по двум полосам.

Корреспондент «Столицы на Онего» зафиксировал окончание ремонта на Суоярвском шоссе. Теперь на подъезде к Петрозаводску вновь открыты все четыре полосы движения. Ранее из-за ремонта проезд был возможен лишь по двум полосам.

На обновленную проезжую часть уже нанесена разметка и убраны все знаки. Трасса свободно как минимум до развязки с трассой «Кола».

Напомним, с 11 мая на подъезде к Петрозаводску начался ремонт трассы, из-за чего проезжая часть была частично перекрыта. В ФКУ Упрдор «Кола» предупреждали, что ремонт может продолжаться примерно до середины июня.