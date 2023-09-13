На подъезде к самому населенному району Петрозаводска запретят остановку

Схема движения транспорта поменяется в столице Карелии.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, с 6 октября в городе изменится схема движения транспорта.

На участке пересечения Диагностического и Высотного проездов будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

В мэрии объяснили нововведения на подъезде к Древлянке безопасностью водителей и пешеходов и призвали участников дорожного движения быть внимательными.