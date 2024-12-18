На городском роднике в Питкяранте стало светло

Теперь жители могут приходить за водой в любое время.

Благодаря инициативе депутата Совета Питкярантского округа Николая Татти подход к роднику на ул. Родниковой теперь освещен, сообщили в официально паблике округа. Сейчас жители могут прийти сюда в любое время, отметили в источнике.

«С проблемой отсутствия света ко мне неоднократно обращались мои избиратели, ведь природный источник воды находится в удобном для многих месте», — сообщил Николай Татти. — Просьба горожан исполнена. На роднике стало светло».

Николай Вейнович поблагодарил за оказанную безвозмездную помощь и содействие руководителей и работников ООО «Л-Транс», АО «Прионежская сетевая компания», представителей ООО «Валуевский Бетком» Газстроя и администрацию Питкярантского округа.