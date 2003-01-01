На поиски пропавшего в Онежском озере рыбака отправились водолазы с видеокамерами

В Кондопожском районе продолжаются поиски мужчины, выпавшего из катера во время рыбалки в Онежском озере.
На поиски 49-летнего мужчины, пропавшего во время рыбалки в Кондопожской губе Онежского озера, выдвинулись семеро спасателей Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
— Первая группа (1 катер и трое спасателей) осуществляла водолазные работы. Вторая группа (1 катер и четверо специалистов) осуществляла поиск с применением подводных дронов с видеокамерами, — рассказали там.
К сожалению, попытки найти рыбака оказались безуспешны.
Напомним, в минувшее воскресенье, 5 октября, около острова Нигориш в Кондопожской губе перевернулся катер с двумя петрозаводчанами на борту.
Как стало известно «Столице на Онего», мужчины ставили сети. В открытом озере у них закончился бензин, пришлось грести на вёслах. Около острова катер перевернула большая волна. Одному из друзей удалось доплыть до острова, второй пропал без вести.
По информации полиции, на рыбаках не были надеты спасжилеты.